Jared Kushner visita Moscú, a 12 de noviembre de 2026 - Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, ha admitido que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no quiere ver a Europa sentada a la mesa de negociaciones sobre Ucrania por sus constantes "provocaciones" y explicado que, si bien celebra los esfuerzos de mediación de la Unión Europea, a veces el diálogo es complejo porque "son muchos intereses" y "es difícil que hable con una sola voz".

El negociador y yerno del presidente Donald Trump ha explicado en el podcast de Mathias Dopfner que Europa no está incluida en las rondas de conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia en Emiratos Árabes Unidos porque "el presidente Putin percibe que de Europa salen muchas provocaciones, tanto en forma de acciones como de declaraciones".

"Por eso, Putin cree que (Europa) no está lista para la paz, porque cree que en realidad persigue la derrota estratégica de Rusia", ha añadido antes de comentar la dificultad que representa negociar con la Unión Europea, un conjunto de "fantásticos dirigentes" que sin embargo representan "diferentes posturas" por lo que "es difícil que hablen con una sola voz".

Kushner también ha admitido que la estructura territorial de Ucrania está siendo un problema en las negociaciones con Rusia, por mucho interés que perciba en el presidente ruso a la hora de acabar con la guerra, porque el líder del Kremlin insiste siempre en definir sus términos.

"Putin quiere la paz, pero siempre es 'paz, pero en qué términos", ha manifestado antes de admitir que "la cuestión territorial", es decir, si Ucrania recuperará los territorios bajo control ruso, "está siendo un poco atasco".

En cualquier caso, Kushner también ha explicado que Putin desea que el posible final de la guerra de Ucrania represente un punto de inflexión respecto a Washington. "Putin no sólo quiere la paz, sino que quiere intentar cambiar la relación con Estados Unidos, y quiere intentar ver si tal vez haya una manera de emprender un nuevo comienzo", ha indicado.

"Quién sabe si esa es realmente la intención y quién sabe si es posible, pero siempre hay que empezar sentándose con alguien que tenga el poder de realizar ese cambio", ha defendido.

Sobre Ucrania y el presidente Volodimir Zelenski, Kushner ha asegurado que no está ejerciendo presión alguna sobre el mandatario para que acepte los términos de Rusia. "Nuestro trabajo es ser mediadores, estamos apoyando (a Kiev) con información de inteligencia y Estados Unidos ha sido el mayor donante de esta guerra", ha asegurado.

"Lo que está muy claro es que cualquiera que sea la solución en la que todos acabemos acordando, Ucrania será una parte fundamental de la seguridad europea en el futuro, independientemente de cómo se le quiera llamar", ha concluido.