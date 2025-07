EEUU pide a los kurdos que se integren en la nueva Siria pero dará refugio a quien lo pida

El enviado de Trump reconoce que las posturas entre kurdos y Damasco están muy alejadas: "No hay confianza entre las partes"

Tom Barrack afirma que Estados Unidos no va a quedarse en Siria "para siempre"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El enviado de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, ha asegurado que su país ayudará en la medida de lo posible a facilitar las difíciles relaciones entre las autoridades sirias y población kurda-árabe del noreste de la región autónoma del este del país, inmersas ahora mismo en un proceso de integración enormemente difícil por la ausencia de "confianza" entre las partes.

Barrack ha pedido a las autoridades de la región conocida como la Rojava, dirigida por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) que colaboren en la medida de lo posible en los esfuerzos de integración iniciados por el presidente sirio y antiguo líder yihadista, Ahmed al Shara, pero también ha comprendido la dificultad que entraña dado que comportaría la disolución de las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la línea de defensa de la AANES y aliadas de EEUU en su lucha contra Estado Islámico.

Si no hay integración, Barrack teme que la AANES y las FDS se va a enfrentar con un doble problema con el Gobierno sirio y con el Gobierno de Turquía, que considera al grupo como la extensión siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), grupo que ahora mismo ha iniciado un histórico, e igualmente difícil, proceso de paz con Ankara.

"Los problemas que surgirán son los desacuerdos con el Gobierno sirio y el Gobierno turco", ha explicado Barrack, quien no obstante ha querido separar a estas organizaciones. "No es impensable que quienquiera que sea el grupo que apoya a las FDS se haya distanciado del PKK. Por lo tanto, no creo que sea un derivado. Es otra organización", ha declarado Barrack a la agencia de noticias turca Anadolu.

En cualquier caso, "el Gobierno estadounidense ha declarado que revisará todos sus asuntos y hará todo lo posible para garantizar una decisión justa y precisa, y si desean venir a Estados Unidos y vivir con nosotros, pueden hacerlo".

Barrack, no obstante, ha insistido en que la integración, en especial la militar, es la mejor opción sin género de dudas para la nueva Siria que ha emergido desde comienzos de este año tras la caída de más de medio siglo de régimen assadista. "Creemos que la expresión 'Un país, una nación, un Ejército' viene dictada por el país en cuestión, que ahora reconocemos", ha declarado el también embajador estadounidense en Turquía.

"Y aquí reside la cuestión", ha ponderado Barrack, quien ha sugerido que estas "minorías" podrían acabar dándose cuenta de que "aceptarían una opción federalista" bajo los auspicios de este nuevo gobierno", si bien Washington no se inmiscuirá, ha prometido, en este tipo de discusiones.

El caso es que, ahora mismo, la integración entre las FDS y el Gobierno sirio va a tardar "porque no hay confianza" entre las partes y el acuerdo preliminar alcanzado en marzo "no incluye suficientes detalles específicos para que funcione".

"Estamos intentando aclarar estos detalles para que puedan llegar a un acuerdo y unirse en hermoso matrimonio", ha añadido el embajador antes de indicar que su país no va a quedarse "para siempre" en Siria y que a las nuevas autoridades les hará falta una fuerza del calibre de las FDS -- "los mejores combatientes" -- para contener la amenaza yihadista: "Incorporarlos sería lo más lógico", ha zanjado.