EEUU pide moderación e insta a seguir con la diplomacia para alcanzar una solución en el sur de Yemen

Archivo - Miembros armados del Consejo de Transición del Sur yemení - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado este viernes a la "moderación" y a continuar con los contactos diplomáticos para alcanzar una solución al conflicto en el sur de Yemen en medio de las recientes hostilidades entre los independentistas, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, aliado de Riad.

"Agradecemos el liderazgo diplomático de nuestros socios, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y seguimos apoyando todos los esfuerzos para promover nuestros intereses comunes de seguridad", ha señalado Rubio en un breve comunicado publicado por el Departamento de Estado.

El Consejo de Transición del Sur (CTS) --una facción secesionista apoyada por Emiratos-- ha denunciado este viernes que dos efectivos de seguridad han muerto y otros doce de las llamadas Fuerzas de Élite Hadramut, una estructura militar de origen tribal alineada con los secesionistas, han resultado heridos como consecuencia de bombardeos llevados a cabo por Arabia Saudí.

Esto se produce después de que los secesionistas tomaran el control a principios de diciembre de posiciones clave en la provincia de Hadramut, la de mayor extensión en Yemen y en la vecina provincia de Mahra, fronteriza con Omán, frente a las fuerzas gubernamentales rivales. Estas zonas tienen el 80 por ciento de las reservas de crudo de todo el país.

El CTS controla gran parte del sur y el este del país y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias, instando a crear un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. Cuenta además con el apoyo de las citadas Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Ash Shihr.

Por otro lado, el Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional controla las provincias de Marib (noreste) y Taíz (suroeste), mientras que el norte y el centro del país están en manos de las milicias hutíes, aliadas de Irán.

Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia. Cabe recordar que Yemen eran dos países separados, norte y sur, hasta 1990.