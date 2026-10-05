EEUU pide a Rusia compartir información "de forma rápida y transparente" tras supuesto caso de peste en Irkutsk

Archivo - Una investigadora trabaja en un laboratorio del Instituto Gamaleya de Moscú en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. - -/Russian Direct Investment Fund / DPA - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado estadounidense ha instado este lunes a las autoridades de Rusia a compartir información "de forma rápida y transparente" sobre el caso de presunta peste pulmonar en la región de Irkutsk, tras la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

"Tenemos constancia de las noticias sobre un caso mortal de presunta peste pulmonar en la región de Irkutsk, en Rusia. Estamos siguiendo de cerca la situación junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el resto de nuestros socios interinstitucionales", ha subrayado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado.

Pese a todo, las autoridades estadounidenses han incidido en que no se han confirmado muchos detalles respecto al caso por lo que ha animado a Moscú a que "comparta información precisa de forma rápida y transparente".

"La peste es una enfermedad conocida y se puede tratar con antibióticos comunes, especialmente si el tratamiento se inicia a tiempo. Se dan casos de forma natural en muchas partes del mundo", ha explicado.

Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

Moscú ha manifestado que ya hay medidas en marcha en respuesta al suceso, registrado el viernes en el Instituto Contra la Peste en Siberia y el Extremo Oriental. Debido a la profesión de la fallecida, se establecieron "medidas epidémicas exhaustivas" para hacer frente a la situación, incluidas "identificar el círculo más amplio posible de personas que hubieran estado en contacto con la paciente", explicó el Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor).