EEUU pide a su sistema bancario descongelar fondos bielorrusos bloqueados por sanciones internacionales

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko - Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov / Zuma Press / Eu

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, John Coale, ha asegurado este martes ante el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que ha solicitado al sistema bancario estadounidense desbloquear entre 43 y 44 millones de dólares (hasta 38 millones de euros) pertenecientes al país europeo y retenidos a causa de las sanciones internacionales.

"Les hemos pedido explicaciones sobre por qué no han liberado el dinero que necesitamos. Estoy totalmente a favor de ello. Esos fondos deben ser descongelados y devueltos", ha indicado durante un encuentro celebrado en la capital bielorrusa, Minsk, recogido en vídeo por la agencia de noticias BelTA.

En la reunión también han estado presentes el primer ministro, Alexander Turchin, el presidente de la Agencia de Seguridad del Estado bielorruso (KGB), Ivan Tertel, y el representante permanente de Bielorrusia ante Naciones Unidas, Valentin Ribakov.

El bloqueo de estos fondos, que permanecen retenidos en el banco estadounidense Citibank, se ha convertido en el principal obstáculo en el marco del diálogo bilateral que cobró impulso tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado.

Desde entonces, Minsk ha intensificado sus esfuerzos para revertir el entramado de sanciones que la Administración de Joe Biden le impuso en respuesta a la represión de las protestas electorales de 2020 y por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania.

Washington dio un paso decisivo el pasado mes de marzo al levantar las sanciones contra el Ministerio de Finanzas bielorruso y las principales empresas de potasa --uno de los sectores económicos estratégicos y mayor fuente de ingresos del país--, abriendo la puerta a una progresiva flexibilización comercial a cambio de concesiones, entre ellas la liberación de presos políticos.