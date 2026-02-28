EEUU pone a cubierto al personal de sus Embajadas en Israel y los países del Golfo

Humo sobre edificios atacados en Teheran, en el marco de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán. - Europa Press/Contacto/Tasnim News Agency

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las embajadas de Estados Unidos en Israel y otros países árabes del Golfo ha confirmado que está tomando medidas para poner a cubierto a todo su personal, en medio del ataque masivo lanzado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Teherán, toda vez que Teherán está respondiendo con ataques contra objetivos estadounidenses en la región.

En concreto, la Embajada de Estados Unidos en Israel ha llevado a todos los funcionarios estadounidense y sus familias a refugios "hasta nueva orden", según ha confirmado la legación en un comunicado. Igualmente el Gobierno de Tel Aviv ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos civiles y los vuelos comerciales del aeropuerto de Ben Gurion han sido cancelados.

En el caso de la representación estadounidense en Bahréin ha confirmado una medida similar, con una política de poner a refugio a todo el personal de la Embajada. "Recomendamos a todos los estadounidenses que hagan lo mismo hasta nuevo aviso", señala en una nota.

Por su lado, la Embajada en Abu Dabi y el Consulado en Dubai han dado instrucciones al personal para que "se pongan a cubierto". "Recomendamos a todos los estadounidenses que se encuentren en los Emiratos Árabes Unidos que hagan lo mismo hasta nuevo aviso", reza una comunicado.

La representación norteamericana insiste en medidas como ponerse a refugio dentro de la residencia y contar con un suministro de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales en estos momentos en los que la región está sumida en un intercambio de ataques tras la operación emprendida por Estados Unidos e Israel contra centros de poder en Teherán, con la intención declarada de provocar un cambio de régimen.