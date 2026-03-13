EEUU pone su punto de mira en las fuerzas navales iraníes del estrecho de Ormuz mientras multiplica sus ataques

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine - Europa Press/Contacto/Po1 Alexander Kubitza/Dod

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, ha confirmado este viernes que la estrategia "prioritaria" en la guerra de Irán pasa ahora por la destrucción de los activos militares iraníes, desde barcos minadores a bases navales, en el bloqueado estrecho de Ormuz y ha anunciado que este viernes será escenario del día más intenso de bombardeos estadounidenses desde el comienzo del conflicto hace 13 días.

"Hemos convertido en prioridad atacar la actividad de minado de Irán, las bases navales y sus almacenes, además de los misiles que podrían influir en la situación en el estrecho (de Ormuz)", ha manifestado el general en rueda de prensa, acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Hoy", ha avanzado el general, "será nuestro día más intenso en lo que se refiere a ataques cinéticos en la zona de operaciones", en referencia a los bombardeos. "Hemos atacado más de 6.000 objetivos, y nuestros ataques continúan a cada hora que pasa", ha añadido el alto mando militar.

El general Caine, en línea con los comentarios formulados por Hegseth y el presidente Donald Trump en los últimos días, ha asegurado que la capacidad de combate de la Armada iraní "está neutralizada" pero avisa de que Irán "aún tiene la capacidad de dañar a fuerzas aliadas y buques mercantes" en el estrecho.

Hegseth, por su parte, ha asegurado que a Irán no le quedan defensas aéreas y que los ataques con drones de la República Islámica se redujeron el jueves "en un 95%", de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Defensa.

EL CENTCOM DESIGNA A UN GENERAL PARA QUE INVESTIGUE EL ATAQUE A LA ESCUELA INFANTIL

El secretario de Defensa no ha querido proporcionar detalles sobre la investigación en curso sobre el ataque aéreo que mató a más de 150 niñas iraníes al destruir una escuela infantil más allá de confirmar que el Mando Central del Ejército ha designado ahora a un investigador independiente con rango de general para "completar una investigación de mando".

Cabe recordar que fuentes estadounidenses próximas a lo ocurrido informaron al 'New York Times' que todo parece señalar al propio Ejército de EEUU como responsable del bombardeo, pero Hegseth sigue sin hablar sobre la autoría.

"La investigación de mando durará el tiempo que sea necesario para abordar todos los asuntos relacionados con este incidente. El oficial investigador es un general, ajeno al CENTCOM. Investigaremos. Llegaremos a la verdad y la compartiremos cuando la tengamos", ha asegurado el jefe del Pentágono.