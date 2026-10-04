EEUU propone un encuentro trilateral a nivel técnico con Rusia y Ucrania para finales de octubre

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este domingo que Estados Unidos ha propuesto la celebración de un encuentro trilateral con representantes de Rusia que se celebraría a finales de octubre y que se limitaría a un nivel técnico.

"Hoy los estadounidenses en contacto con Ucrania y Rusia han propuesto un encuentro a nivel técnico para finales de octubre", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha "confirmado" ya la disposición de Ucrnaia a participar en esta reunión. "No hay nada nuevo. Estamos abiertos a que sea en Emiratos Árabes Unidos o en otro país que proponga Estados Unidos", ha explicado.

"Sé que van a proponérselo también a Rusia o puede que ya lo hayan hecho. Vamos a esperar a la respuesta. Respondemos positivamente a las propuestas de negociación", ha subrayado.

Las conversaciones comenzaron a mediados de enero en Abu Dabi, la capital de Emiratos, siendo la primera vez que Washington, Moscú y Kiev se reunían públicamente desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Se celebraron dos rondas de diálogo en la capital emiratí, con algunos acuerdos humanitarios y de intercambio de prisioneros como únicos hitos a destacar, antes de que la negociación se trasladara un mes después a Ginebra, Suiza, donde acabó por encallar definitivamente antes las profundas diferencias en temas clave.

Entre las cuestiones sin puntos de unión están el control de la central nuclear de Zaporiyia, las garantías de seguridad para Ucrania y, sobre todo, la cuestión de la soberanía de los territorios que Kiev ha perdido durante el conflicto. Por parte de Ucrania no falta voluntad para reuniones y ha planteado incluso una reunión entre los máximos dirigentes de las partes, pero Moscú no ha contestado a esta propuesta.