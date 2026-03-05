EEUU publica los dos últimos nombres de los seis soldados muertos en un ataque de Irán contra Kuwait

Archivo - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. - Peng Ziyang / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han publicado este jueves los dos últimos nombres de los seis soldados muertos en un ataque iraní contra Kuwait en el marco del conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, un día después de identificar a los otros cuatro fallecidos.

El Pentágono ha indicado en sendos comunicados que los militares son Jeffrey O'Brien y Robert Marzan, cuya identificación "será completada por el forense". Ambos eran parte de la Reserva del Ejército y trabajaban en logística en un centro de mando en Port Shuaiba, Kuwait, alcanzado el 1 de marzo por un dron.

El Departamento de Defensa ya identificó el miércoles a los otros cuatro muertos en el citado ataque, que está bajo investigación, en el marco de la respuesta de Irán a la ofensiva, a la que ha reaccionado atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

El Ejército estadounidense ha confirmado oficialmente solo seis militares muertos en estas acciones de Irán, donde las autoridades han elevado ya a más de mil los muertos --incluidos civiles-- por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, entre ellos el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.