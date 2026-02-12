EEUU rebaja el tono con los socios europeos de la OTAN y les insta a avanzar juntos hacia una "OTAN 3.0"

1051237.1.260.149.20260212101151 El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, saluda al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la sede de la OTAN. Bruselas (Bélgica). - OTAN

BRUSELAS 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, ha felicitado este jueves al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por el "replanteamiento" al que a su juicio ha llevado a los socios europeos de la Alianza, que ahora genuinamente quieren asumir "el liderazgo de la defensa convencional", recuperando así la esencia fundacional de la organización.

"En 2025 se ha visto un replanteamiento y un compromiso genuino real, gracias al liderazgo del presidente (Donald Trump) y del secretario general (Rutte), para que Europa asuma el liderazgo de la defensa convencional de la OTAN, lo que, en cierto sentido supone en realidad un regreso a la OTAN 1.0", ha expresado en declaraciones a los medios el 'número dos' del Departamento de Defensa de Washington.

Antes de asistir a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que tiene lugar este jueves en Bruselas, Colby ha celebrado que con el nuevo enfoque promovido por Rutte, la organización ha vuelto a ser "una Alianza seria" centrada en la defensa y la disuasión.

En este punto, ha instado a todos los socios europeos a "avanzar juntos y ser pragmáticos" a partir de una "base muy sólida", y a "trabajar en la asociación, situándola es "una especie de OTAN 3.0" que no esté basada en la dependencia de Estados Unidos y "volviendo a aquello para lo que la Alianza fue concebida en un principio".

Las declaraciones del dirigente estadounidense, que ha acudido en sustitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para explicar la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca --de la que es uno de los mayores impulsores, según han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas--, contrasta con el tono empleado por Estados Unidos en la última reunión de ministros en la OTAN.

En octubre de 2025 acudió el propio Hegseth, que reprochó a los socios europeos que no estaban gastando suficiente en defensa y que no todos se sumasen a la iniciativa de Estados Unidos de un nuevo mecanismo para apoyar al Ejército ucraniano mediante la adquisición de armamento estadounidense.

"Nuestra expectativa hoy es que más países donen aún más, que compren aún más para proporcionar a Ucrania lo necesario para llevar este conflicto a una conclusión pacífica", aseguró sobre el plan, conocido como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés).

Hegseth afirmó entonces que "la paz se consigue cuando se es fuerte, no cuando se utilizan palabras duras o se señala con el dedo", y que se consigue solo "cuando se tienen capacidades sólidas y reales que los adversarios respetan", minusvalorando la aportación de otros Estados miembro de la OTAN para acabar con la guerra en Ucrania.

Con todo, los de ministros de defensa de la OTAN se reúnen este jueves en la capital belga para pasar examen de cómo están trabajando para garantizar la seguridad común o para abordar el envío por parte de la Alianza Atlántica a Ucrania de más armamento, entre otros asuntos.

También hablarán de la nueva misión 'Centinela del Ártico' lanzada tras la crisis abierta en Groenlandia por las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse la isla perteneciente a Dinamarca, y que por el momento coordinará bajo el mando de la OTAN las actividades que ya llevan a cabo los aliados en la región pero por separado, sin que por el momento se plantee el despliegue de más militares.