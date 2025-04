EEUU rechaza una petición formal de los talibán para la reapertura de su Embajada en Kabul

El movimiento integrista condiciona la devolución de 7.000 millones de dólares en material militar a la reanudación de contactos diplomáticos

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de EEUU ha rechazado una petición formal del movimiento fundamentalista de los talibán afganos para reabrir su Embajada en Kabul, un requisito que el movimiento fundamentalista exige antes de devolver material militar por valor de 7.000 millones de dólares abandonado durante la retirada estadounidense de 2021.

La petición fue efectuada durante una visita de una delegación estadounidense para negociar la liberación de ciudadanos detenidos por los talibán, tal y como informó la semana pasada la cadena afgana Ariana News. Aunque la delegación consiguió arreglar la liberación de dos rehenes, la reapertura de la sede diplomática sigue representando una 'línea roja'.

"Estados Unidos no reconoce a entidad alguna como gobierno de Afganistán y, por lo tanto, no tiene planes de permitir la reapertura de la Embajada", ha confirmado un portavoz del Departamento de Estado nortamericano al diario conservador estadounidense 'Washington Examiner'.

De igual modo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, James Hewitt, ha asegurado al mismo medio que "no se ha alcanzado acuerdo alguno con respecto a la Embajada de Afganistán en Washington, y no hay conversaciones en curso sobre el estatus del complejo de la Embajada de Estados Unidos en Kabul".

Por su parte, los talibán han reiterado que no tienen intención de devolver el material solicitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a no ser que la Casa Blanca reconozca al movimiento como gobernante legítimo del país desde su retorno al poder en 2021, algo que no hace ningún país del mundo, aunque gobiernos históricamente próximos como los de Pakistán, Rusia o China sí han mantenido contactos formales con el grupo.

El material en cuestión, según reveló el Departamento de Defensa de EEUU un año después de la retirada, incluye aeronaves, municiones aire-tierra, vehículos militares, armas, equipos de comunicación y otros instrumentos que han sido confiscados por los talibán. Antes de su investidura en enero, Trump amenazó con cortar todo tipo de ayuda económica humanitaria a Afganistán hasta que los talibán devolvieran todo el equipo.

El ministro talibán de Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, insistió por su parte en declaraciones a la cadena CBS News que "la mejor forma de dialogar es a través de canales diplomáticos".

Entre 2004 y 2016, Estados Unidos proporcionó 599.690 armas de fuego, incluyendo armas ligeras y pesadas, al Ejército y la Policía Nacional Afganos. La mayoría eran armas pequeñas, como M16, M4 y rifles de francotirador, con un total de 358.530 rifles distribuidos principalmente al Ejército Nacional Afgano.

Durante el mismo período, se suministraron a las fuerzas de seguridad afganas 16.191 equipos de apoyo, incluyendo cámaras de visión nocturna, dispositivos de monitoreo de comunicaciones, pequeños vehículos aéreos no tripulados (UAV) de reconocimiento llamados ScanEagle y globos de vigilancia. La mayoría de estos consistían en cámaras de visión nocturna (16.035).

En el sector de la aviación, entre 2004 y 2016, se proporcionaron 208 aeronaves a las fuerzas de defensa y seguridad afganas. Estos incluían 110 helicópteros, como el MI-17 y el MD-530; 60 aviones de transporte y carga, como el C-208, el C-128, el C-130, el T-182 y el G-222; 20 aviones de ataque ligero A-29; y 18 aviones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia PC-12.

Durante este período, Estados Unidos también proporcionó 75.898 vehículos de diversos tipos, como Rangers, Humvees, camiones y tanques, a las fuerzas de seguridad y defensa afganas. La mayoría de estos vehículos consistían en 42.604 vehículos Ranger y 22.174 Humvees, que fueron los más utilizados en las operaciones diarias de las unidades de seguridad y defensa, según un informe del Congreso de EEUU publicado por la cadena CNN.