EEUU recomienda precaución a sus ciudadanos ante posible violencia en las próximas elecciones en Bangladesh

Archivo - Imagen de archivo de protestas en Bangladesh - Europa Press/Contacto/Suvra Kanti Das - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que mantengan una extrema cautela ante posibles estallidos de violencia en los días previos y durante el desarrollo de las elecciones legislativas que se celebrarán en Bangladesh el próximo 12 de febrero; los primeros comicios desde la caída del Gobierno de la histórica primera ministra Sheij Hasina.

En noviembre, la Justicia de Bangladesh condenó a Hasina a pena de muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de 2024, que costó la vida a 1.400 personas y que finalmente provocaron su salida del poder tras quince años de mandato.

"Durante el período electoral, es posible que ocurran episodios de violencia política o ataques extremistas contra manifestaciones, colegios electorales o lugares religiosos", avisa la Embajada de EEUU.

Las elecciones, que servirán para elegir la composición del nuevo Parlamento, también permitirán a la población votar en un referéndum sobre la llamada Carta de Julio, una "reforma política integral" impulsada por el Gobierno de transición bangladeshí.

El primer ministro interino, el premio Nobel Muhamad Yunus, ha destacado la importancia del evento y ha asegurado que supone "el inicio de un nuevo Bangladesh" y un símbolo de la "unidad" de su población.

En vista de este delicado contexto, "los ciudadanos estadounidenses deberían permanecer vigilantes, evitar manifestaciones y ejercer precaución en las inmediaciones de cualquier concentración con mucha gente", concluye la Embajada.