EEUU, Reino Unido y Australia actualizan en Singapur su pacto de defensa con el desarrollo de sistemas de drones

De izquierda a derecha, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles; el ministro de Defensa británico, John Healey, y el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante la actualización en Singapur del AUKUS - MINISTERIO DE DEFENSA BRITÁNICO

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y los ministros de Defensa de Reino Unido y Australia, John Healey y Richard Marles, han anunciado este sábado la actualización del acuerdo conjunto AUKUS, caracterizada por el énfasis en el desarrollo de sistemas de defensa de drones sumbarinos con vistas a su entrega a partir del año que viene.

El programa se enmarca dentro del denominado "Pilar Dos" de AUKUS y tiene el objetivo final de consolidar el uso, según Hegseth, de "vehículos submarinos no tripulados (UUV) altamente adaptables, diseñados para apoyar las operaciones submarinas y mantener la ventaja colectiva en el ámbito marítimo" en la renovación de un acuerdo trilateral firmado en 2021 para contrarrestar la influencia militar de China en la región del Indo-Pacífico.

Healey, en su turno de palabra, espera que esta nueva actualización represente el espaldarazo que necesita un acuerdo marcado por la pasividad. "En lo que al AUKUS concierne, durante mucho tiempo hemos hablado demasiado y cumplido muy poco", ha estimado el ministro de Defensa británico.

En el marco del "Pilar Uno", Estados Unidos venderá a Australia tres de sus submarinos nucleares de la clase Virginia, y los tres participarán en el diseño y la construcción de nuevos submarinos durante las próximas décadas. El "Pilar Dos" se refiere "al intercambio de tecnología avanzada, como la computación cuántica, la inteligencia artificial y el armamento avanzado".

Hegseth y Healey también han confirmado que las rotaciones de submarinos estadounidenses están en marcha y comenzarán a finales del próximo año en la base naval HMAS Stirling, en Australia Occidental.