EEUU retira el estatus de protección temporal a los migrantes somalíes

Un cartel en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) - Europa Press/Contacto/Michele Eve Sandberg

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes la retirada del estatus de protección temporal a los migrantes somalíes en el marco de los casos de fraude en Minnesota y el aumento de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado para llevar a cabo redadas contra personas en situación irregular.

"Las condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no se cumple el requisito legal del estatus de protección temporal", ha indicado la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en declaraciones a la cadena Fox difundidas por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X.

Noem ha resaltado que "permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan de forma temporal en Estados Unidos es contrario" a los "intereses nacionales". "Para nosotros, los estadounidenses son nuestra prioridad", ha aseverado.

Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), hay más de 2.400 ciudadanos somalíes en el país norteamericano con estatus de protección temporal, medida instaurada en 1991 como resultado de la guerra civil somalí y prorrogada durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Las autoridades locales en Minnesota investigan una presunta red de esquemas fraudulentos, muchos de ellos vinculados a la diáspora somalí, por el que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

Estos servicios estarían destinados a la distribución de comida en colegios, así como a brindar servicios a niños autistas o atención médica a beneficiarios vulnerables de Medicaid, entre otros. El fiscal federal Joe Thomspon cuantificó que la cantidad total de fondos federales desviados podría superar los 9.000 millones de dólares.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, ha sido objeto de un amplio escrutinio por su gestión de los distintos casos de fraude en el estado. En medio de las presiones, anunció que retiraba su candidatura para lograr la reelección.

El Departamento del Tesoro estadounidense también investiga si parte del dinero de los contribuyentes del estado podría haber sido desviado al grupo terrorista Al Shabaab en medio de las críticas de los demócratas ante las presiones y los discursos del odio contra la comunidad somalí.

La Administración Trump ha aprovechado los casos de fraude vinculados a la comunidad somalí para reforzar su narrativa antimigratoria y desplegar a cientos de agentes del ICE, lo que ha provocado masivas protestas en el estado y en otros puntos del país, agravadas además a raíz de la muerte de una mujer en Minneapolis a manos de un agente de la mencionada agencia.