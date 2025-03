EEUU revoca los visados de al menos 300 estudiantes propalestinos en menos de un mes

Organizaciones por los DDHH condenan el procedimiento como una caza de brujas contemporánea contra las libertades fundamentales

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha revocado los visados de al menos 300 estudiantes propalestinos desde el comienzo hace un mes de la iniciativa 'Catch and Revoke' (Capturar y Revocar), la operación emprendida por el Gobierno norteamericano para identificar y retirar el visado a estudiantes propalestinos acusados de simpatizar con el movimiento islamista Hamás, a pesar de las duras críticas de organizaciones por los derechos civiles que entienden el programa como un ataque directo a las libertades fundamentales de expresión y prensa de un calibre pocas veces visto bajo la administración de Donald Trump.

'Catch and Revoke' es una iniciativa a cargo del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunciada por vez primera el 6 de marzo en el portal de noticias Axios, y se trata en realidad de una expansión de una infraestructura de rastreo instalada en su momento por el entonces presidente estadounidense Barack Obama, según la ONG del Centro Brennan para la Justicia aunque a una escala mucho mayor de lo planeado inicialmente.

La organización explica que el programa utiliza ya a pleno rendimiento motores basados en Inteligencia Artificial para rastrar las redes sociales de "ciertos tipos de solicitantes de visado". Cabe recordar que, desde 2019, el Departamento de Estado exige que casi todas las personas que solicitan el visado registren todas las cuentas de redes sociales que hayan usado durante los últimos cinco años. La segunda administración de Donald Trump persigue "recopilar identificadores en redes sociales" de aproximadamente 40 millones de personas, apunta el centro.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU concluyó durante la primera administración Trump que esta práctica no proporciona información útil para la verificación de antecedentes de refugiados, 'Catch and Revoke' ha terminado viendo la luz para representar una versión aumentada, que no corregida, de la misma. La víctima más notoria de ella, el estudiante Mahmoud Khalil, portavoz de las protestas propalestinas del año pasado en la universidad de Columbia, no está realmente acusado de nada más allá de representar una supuesta amenaza para la política exterior norteamericana.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, recuerda que su actuacion está amparada por una normativa legal, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, y ha defendido a capa y espada la iniciativa como un sistema para quitarse de encima a "alborotadores", como repitió este pasado jueves en rueda de prensa desde Guyana. "Yo diría que hemos revocado los visados de más de 300, y me gustaría que fueran más. Cada vez que me encuentro con uno de estos lunáticos, le quito el visado", ha añadido.

UNA CAZA DE BRUJAS

Menos de 24 horas después de la detención de Khalil el 8 de marzo, la ONG del Comité Antidiscriminación Árabe-Americano condenó inmediatamente el arresto del activista como "un acto extremo y flagrante de represalia política por su defensa de los derechos amparados por la Primera Enmienda" constitucional sobre la libertad de expresión. En declaraciones a Axios, el presidente de la ONG, Abed Ayoub, denuncia en particular el uso de la IA como una "tecnología dada al error" y proclive a la confusión, mientras que fuentes del Departamento de Estado comentan al mismo medio que "hoy en día, ignorar esta herramienta representaría un acto de negligencia".

Según han ido pasando los días, otras ONG se han sumado a las críticas al programa, como por ejemplo el Consejo Nacional Iraní Americano (NIAC), que ha denunciado en las últimas horas en particular el caso del estudiante de ingeniería iraní Alireza Doroudi, ahora mismo detenido sin cargos en Alabama.

Rubio ha avanzado que no tiene intención alguna de suspender esta inciativa a pesar de las críticas de las ONG y protestas como las organzadas por detenciones como las de Khalil o la de la estudiante turca Rumeysa Ozturk, cuya detención por las autoridades migratorias cerca del campus de la universidad de Tufts (Massachusetts) fue captada por las cámaras de seguridad donde se ve cómo Ozturk es rodeada por agentes enmascarados.

La propia fiscal general del estado, Andrea Joy Campbell, lamentó en redes sociales estas "perturbadoras" imágenes. "Es alarmante que el gobierno federal haya decidido emboscar y detener a una persona que siempre ha respetado la ley debido a sus opiniones políticas", ha hecho saber la fiscal, antes de anunciar que su oficina seguirá de cerca la situación de Ozturk.

Su abogada ha indicado a la cadena CNN que no se han presentado cargos y que lo más peligroso que hizo su cliente fue publicar un editorial en el peródico universitario, en marzo del año pasdo, donde denunciaba maniobras de presión de la insitución educativa contra el movimiento de apoyo a la causa palestina. Un portavoz del Departamento de Estado se limitó a indicar que la estudiante de 30 años fue detenida por "participar en actividades de apoyo a Hamas". Como en los casos previos, tampoco dio más detalles.