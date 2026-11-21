Archivo - El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas sanciones contra cuatro "funcionarios corruptos del régimen iraní" a los que acusa de participar en redes de comercialización ilegal de petróleo para financiar al Ejército del país y las actividades de "apoyo al terrorismo" por parte de Teherán.

Entre los afectados figuran Mohamad Javad Bavand, antiguo agente de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y Majid Taj, hermano del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, señalados por gestionar operaciones destinadas a recuperar fondos procedentes de las ventas de crudo iraní en el extranjero. Según Washington, ambos han seguido facilitando estas transacciones pese a la deuda millonaria que mantienen con el régimen por operaciones anteriores.

Las medidas afectan también a Mohamad Hosein Servati, hijo de un general de brigada de la Guardia Revolucionaria, por su participación en empresas utilizadas para intermediar en el envío de petróleo iraní a pequeñas refinerías chinas; así como a Mojtaba Arabnejad, hijo del director ejecutivo de la aerolínea Mahan Air, Hamid Arabnejad.

Este último habría intervenido tanto en la adquisición de repuestos para aviones y armamento para el Ejército iraní como en operaciones petroleras cuyos beneficios habrían contribuido a financiar la compañía aérea, utilizada por el régimen para transportar armas y combatientes vinculados a la Fuerza Quds.

El Ejecutivo estadounidense ha encuadrado esta actuación en el marco de la denominada 'Economic Outcast' (marginado económico), puesta en marcha el pasado 24 de agosto por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el propósito de desarticular las redes financieras y comerciales que permiten a Irán eludir sanciones y obtener recursos para sus actividades.

La iniciativa busca asimismo recuperar los ingresos petroleros que el régimen reclama a sus intermediarios, algunos de los cuales se habrían apropiado de esos fondos.

"El régimen tiránico de Irán siempre antepone sus propios intereses a los de sus ciudadanos, incluso cuando los iraníes de a pie sufren escasez de pan y combustible", ha declarado Bessent. "El régimen ha agotado sus reservas de petróleo transportadas por mar y es posible que nunca reciba los ingresos del petróleo que ya ha vendido. El barco se hunde", ha apostillado.

Como consecuencia se las sanciones, los activos y propiedades de las cuatro personas designadas bajo la jurisdicción estadounidense han quedado bloqueados. Del mismo modo, se han prohido las operaciones con ellos, salvo autorización expresa o exención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Las restricciones podrían además extenderse a empresas participadas en al menos un 50 por ciento por personas sancionadas y su incumplimiento puede acarrear responsabilidades civiles o penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros.

Washington ha advertido además de que las entidades financieras y las personas que faciliten operaciones destinadas a sortear estas restricciones pueden quedar expuestas a nuevas sanciones o perder el acceso al sistema financiero estadounidense.