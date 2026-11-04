EEUU sanciona a cuatro personas y diez empresas por poner en marcha una red de fraude "marítimo" en apoyo a Irán

Archivo - Scott Bessent - Bob Daemmrich / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra cuatro personas de nacionalidad india y diez empresas por su participación en una red "global de fraude marítimo" que apoya al Gobierno de Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha adoptado esta medida contra tres hombres y una mujer todos procedentes de India: Ashwani Kumar Dhiman, Sumiel Kumar Sharma, Ishwinder Singh, y Jaspreet Preeti Shahid.

El organismo acusa a Sharma y a la esposa de este, Shahid, de haber "estafado, desde su base en Chandigarh (India), a las administraciones reguladoras marítimas de múltiples jurisdicciones con el fin de crear autoridades de pabellón falso y sociedades de clasificación marítima".

"Bajo la pretensión de representar a países de casi todos los continentes, desde Guyana hasta Eswatini y Laos, Sharma y Shahid han permitido que la flota fantasma iraní, incluidas aquellas embarcaciones que operan en nombre del Ejército iraní y sus aliados, eluda las restricciones internacionales que pesan sobre sus operaciones", ha agregado el Tesoro en un comunicado.

El mismo paquete de sanciones incluye a diez empresas, ocho de ellas con sede en India y otras dos registradas en Turquía y Singapur, que han facilitado a la pareja poner en marcha unas operaciones destinadas a que los buques sancionados por Estados Unidos puedan "eludir las normativas internacionales destinadas a garantizar la seguridad de la tripulación y a proteger contra los daños medioambientales".