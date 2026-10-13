EEUU sanciona a cuatro personas y once empresas vinculadas al cártel mexicano del Noreste

Archivo - Casquillos de bala en una calle de Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones a cuatro personas y once empresas por su vinculación con el Cártel del Noreste, una escisión del cártel de Los Zetas, que es considerado una organización terrorista por la Administración norteamericana.

Entre los afectados por esta medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figuran cuatro hombres de nacionalidad mexicana y once compañías dedicadas a las carreras de caballos, la construcción, el transporte y los hidrocarburos, "lo que pone de manifiesto la diversa presencia comercial del cártel", ha señalado el organismo en un comunicado en el que ha advertido de "la gravedad de la amenaza que sigue representando" el Cártel del Noreste para el continente.

Así, integran esta 'lista negra' de Washington Gamaliel Garza García, "socio" del citado grupo criminal y nueve empresas de su propiedad: cuatro constructoras y tres compañías de combustible y gas, además de la Cuadra San Dibanh y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.

El empresario ha utilizado estas empresas con distintos objetivos, entre ellos "canalizar fondos a las campañas electorales de sus candidatos políticos predilectos" e "integrar verticalmente el esquema ilícito de contratos de construcción" que ha obtenido de las autoridades.

Por su papel en estas empresas ha sido sancionado también por la OFAC el hijo de Garza García, Gamaliel Garza Elías.

Además de este, integra la lista Pablo César Guajardo Álvarez, alias 'El Takia', descrito por el Tesoro como "jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios" del grupo criminal.

Detenido en 2020 por el asesinato tres años antes de cinco funcionarios de la justicia mexicana, está implicado en el "tráfico de armas en nombre" del Cártel del Noreste.

Por último, están afectados por la medida de la OFAC Francisco Javier Inzunza Partida como "despachador" de Tamex, una empresa de transporte también sancionada por Estados Unidos e "involucrada en el contrabando de narcóticos" hacia este país desde el estado mexicano de Tamaulipas, así como el Club La Molienda, un hipódromo empleado por el cártel para el blanqueo de capitales a través de las carreras de caballos.