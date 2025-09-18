EEUU sanciona a la facción de 'Los Mayos' del Cartel de Sinaloa

Archivo - Frontera entre México y Estados Unidos - Joebeth Terriquez / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estadounidense ha anunciado este jueves sanciones específicas contra una facción del Cartel de Sinaloa conocida como 'Los Mayos' y formada por aliados de Ismael 'El Mayo' Zambada, un narcotraficante que ya está siendo juzgado en Estados Unidos por delitos de drogas y sobornos.

El Departamento del Tesoro norteamericano señala a cinco altos mandos de 'Los Mayos' y a 15 entidades presuntamente vinculadas con este grupo. En esta lista negra figura Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', al que Washington considera principal responsable de las luchas de poder con 'Los Chapitos', herederos a su vez del otro gran líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

La Administración de Donald Trump ha intensificado en estos últimos meses su lucha política, económica y hasta militar contra los cárteles y, en el caso del de Sinaloa, está considerado ya a ojos de Washington como una organización terrorista extranjera.

Según Washington, 'Los Mayos' están implicados en el tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde la zona noroeste de México hasta Estados Unidos, así como en casos de secuestro, extorsión, blanqueo de capitales y sobornos a gobiernos locales.

El secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, que precisamente ha visitado la frontera sur, ha subrayado en un comunicado que estas últimas medidas demuestran que para Trump es una "prioridad" detener cualquier potencial amenaza derivada de estas redes.