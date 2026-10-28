EEUU sanciona al Ministerio de Defensa de Ruanda por su rol en la crisis del este de República Democrática del Congo

Archivo - Milicias del M23 patrullan en la ciudad congoleña de Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte - David Allignon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que el Ministerio de Defensa de Ruanda ha pasado a engrosar su lista de entidades e instituciones bajo sanciones debido al rol que desempeña como financiador y asesor militar de las actividades de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) en el largo y sangriento conflicto que asola el este de la vecina República Democrática del Congo.

La inclusión del Ministerio en la lista de sanciones continúa a la decisión que adoptó el Gobierno estadounidense el pasado 3 de marzo dirigida contra el Ejército ruandés y cuatro altos oficiales de las filas ruandesas, acusadas de "proporcionar apoyo operativo directo" al M23 y a sus aliados.

Ruanda ha negado siempre, a pesar de los numerosos informes al respecto de Estados Unidos y Naciones Unidas, que esté proporcionando asistencia al M23, y acusa por el contrario a milicias financiadas por el Gobierno congoleño (como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda o FDLR) de inflamar el conflicto en el este de República Democrática del Congo y expandirlo incluso más allá de la frontera, hasta territorio ruandés.

Se da la circunstancia de que Ruanda sigue siendo participante en las conversaciones de paz tipificadas en los Acuerdos de Paz de Washington firmados en julio del año pasado con el Gobierno congoleño, cuyo efecto real sobre el terreno ha sido bastante infructuoso hasta el momento.

Uno de los últimos episodios de estas conversaciones ocurrió la semana pasada, entre el 20 y el 22 de octubre, en una reunión entre oficiales militares de ambos países en Garmisch (Alemania), para continuar con los planes para "neutralizar" a las FDLR y "la retirada de las fuerzas ruandesas" en una conversación que el propio asesor estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, describió ayer mismo como "constructiva".