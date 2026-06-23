EEUU sanciona a nueve personas y 26 empresas vinculadas con una red de estafas digitales con sede en Camboya

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/AD

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones contra nueve personas y 26 empresas por sus vínculos con el conglomerado Prince Group, con sede en Camboya, y que Washington considera una organización criminal transnacional.

Los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro son nueve personas de diversa nacionalidad, la mayoría de ellas de Camboya y China, que, en su calidad de miembros de Prince Group, "se benefician de redes fraudulentas que tienen como objetivo a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo".

De acuerdo al Departamento de Estado, "los autores de estas estafas, entre los que se incluyen delincuentes vinculados a la Corea del Norte, han utilizado el Grupo Huione -incluidas Huione Pay y H-Pay- para transferir y blanquear activos procedentes de las estafas".

En el mismo paquete figuran además 26 compañías, algunas de las cuales tienen sede en Camboya, Reino Unido, China y Tailandia, una medida que se produce tras las sanciones emitidas en octubre del pasado año contra 146 personas y entidades vinculadas a Prine Group.