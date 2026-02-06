EEUU sanciona a otras dos personas y quince entidades relacionadas con la exportación de petróleo iraní

Archivo - Bandera de Irán - LI MUZI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas sanciones contra dos personas y una quincena de entidades presuntamente relacionadas con la exportación de petróleo iraní, una medida que afecta también a otros 14 buques que formarían parte de la "flota fantasma" del país.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense ha actualizado así su lista de "personas especialmente designadas", en la que incluye a los individuos y compañías afectados por este tipo de medidas.

Por su parte, el Departamento de Estado ha señalado en un comunicado que los nuevos sancionados están relacionados con "el comercio ilícito de crudo y productos derivados del petróleo iraní" por considerar que han contribuido a generar "ganancias que el régimen utiliza para llevar a cabo actividades malignas".

"En vez de invertir este dinero en el bienestar de su propio pueblo y en mejorar una infraestructura que se cae a pedazos, el régimen iraní sigue financiando actividades de desestabilización en todo el mundo y sigue aumentando la represión dentro del país", recoge el texto.

Asimismo, ha hecho hincapié en que los "mientras continúen los intentos del régimen iraní de evadir las sanciones y generar ganancias a través de productos petroquímicos para financiar este comportamiento represivo y apoyar actividades terroristas, Estados Unidos actuará para que el régimen iraní y sus socios rindan cuentas".

"El presidente (Donald Trump) se compromete a reducir las exportaciones de crudo y productos derivados del petróleo por parte de Irán con una campaña de máxima presión", ha apostillado.