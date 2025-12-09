EEUU sanciona a una red para reclutar a combatientes colombianos para la guerra en Sudán

Archivo - El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Valery Sharifulin / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este martes un paquete de sanciones contra una supuesta red dedicada a reclutar a combatientes colombianos para participar del lazo de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la guerra contra el Ejército de Sudán, desatada en abril de 2023 y que ha sumido al país africano en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones contra cuatro personas y cuatro entidades, que forman parte de una "red transnacional" que "recluta a exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños, para luchar" con las RSF, según reza un comunicado.

"El Tesoro tiene en la mira a una red que recluta combatientes para las RSF, (que) han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para la expansión de los grupos terroristas", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

Washington ha subrayado que desde septiembre de 2024 "cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán" para combatir junto a las RSF, "aportando" experiencia táctica y técnica, tanto operando drones como entrenando a niños para combatir, entre otras funciones. En este tiempo, han participado en "numerosas" batallas en todo el país africano, incluida la capital, Jartum.

Sin embargo, ha apuntado a que la presencia de combatientes colombianos en Sudán no sería posible sin la ayuda de "numerosas" personas y empresas, principalmente colombianas.

Así, han sancionado a Álvaro Andrés Quijano Becerra, con nacionalidad colombiana e italiana, que es un militar retirado que reside en Emiratos Árabes Unidos y que desempeña "un papel central en el reclutamiento y despliegue de colombianos". Quijano cofundó la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá, que es "el principal nodo de reclutamiento".

Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, es la propietaria y gerente de A4SI, que recurre a una compañía con sede en Panamá (Global Staffing, ahora Talent Bridge) para "minimizar su exposición legal y ocultar los vínculos entre A4SI y la empresa que contrata a los combatientes colombianos. Oliveros fue también presidenta y tesorera de Global Staffing.

En la lista de la OFAC aparece también la agencia de empleo Maine Global Corp, con sede en Bogotá, y dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, con nacionalidad española y colombiana. Su empresa administra y desembolsa fondos con el apoyo de empresas estadounidenses, incluyendo el procesamiento de pagos de nómina y la intermediación de cambio de divisas. Asimismo, el Tesoro ha sancionado a su gerente suplente, Mónica Muñoz Ucros, que también dirige la Comercializadora San Benito, que realizó transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada a Duque.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.