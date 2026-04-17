EEUU sanciona a siete líderes de cuatro milicias proiraníes de Irak, entre ellas Kataib Hezbolá

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra los líderes de cuatro milicias proiraníes en Irak, entre ellas Katai Hezbolá, por sus ataques contra intereses estadounidenses en el país y sus "actividades terroristas".

El Departamento del Tesoro ha sancionado a un total de siete hombres a los que acusa de "planificar, dirigir y ejecutar ataques contra personal, instalaciones e intereses" de Washington en territorio iraquí.

Los afectados lideran "algunas de la milicias iraquíes más violentas alineadas con Irán", ha indicado la cartera, que cita a Kataib Hezbolá, Kataib Sayid al Shuhada, Harakat al Nujaba y Asaib Ahl al Haq --también conocida como Red Jazali--, todas ellas consideradas organizaciones terroristas por las autoridades estadounidenses.

"Estas milicias operan con casi total impunidad, atacando a personal estadounidense y civiles inocentes en todo Irak, desviando recursos del país para financiar sus actividades terroristas y socavando la soberanía y los procesos democráticos de Irak", ha apuntado el Departamento.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha asegurado que la Administración Trump no permitirá "que las milicias terroristas de Irak, respaldadas por Irán, amenacen las vidas ni los intereses estadounidenses" y que "quienes faciliten la violencia de estas milicias rendirán cuentas ante la justicia".

La guerra en Oriente Próximo, desatada a raíz de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, ha afectado especialmente a Irak, que cuenta con más de 150.000 combatientes proiraníes, claves en su propia estructura de seguridad.