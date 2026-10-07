EEUU solicita "información adicional" de forma oficial a Rusia sobre el supuesto caso mortal de peste pulmonar

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Казаков Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado que solicitó de manera oficial "información adicional" al Gobierno de Rusia acerca de la situación epidemiológica en la región de Irkutsk, donde se ha registrado un supuesto caso mortal de peste pulmonar, una petición que por su parte el Kremlin afirma no haber recibido.

"Hemos requerido de manera oficial información adición al Gobierno de Rusia", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado a Europa Press. "También hemos entablado comunicación oficial con otros gobiernos de todo el mundo para compartir información", ha añadido esta misma fuente.

La confirmación llega después de que algunos medios estadounidenses adelantaran que Washington había interpelado a Moscú sobre este asunto. Sin embargo, cuando se le ha cuestionado al respecto, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha afirmado no disponer ningún tipo de información sobre ninguna solicitud de informes.

"No dispongo de esa información. Y aquí, por supuesto, debemos basarnos, repito, en las declaraciones e información de nuestra agencia", se ha limitado a señalar el portavoz del presidente Vladimir Putin, que sí ha confirmado contactos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) "de acuerdo con la práctica habitual".

"La Organización Mundial de la Salud ha sido informada al respecto", ha incidido Peskov, que ha afeado a la prensa que hayan estado estos días difundiendo mucha desinformación al respecto. "Los medios de comunicación están informando mucho, y la inmensa mayoría (...) es información falsa", ha criticado.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento a la sociedad rusa para que confíe en la información que emite la Rospotrebnadzor --la agencia rusa encargada de la sanidad pública, los controles epidemiológicos y de la defensa del consumidor-- y su directora general, Anna Popova, según recogen agencias rusas de noticias.

Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en la localidad de Shelejov.

Por su parte, en medio de las reclamaciones de mayor "transparencia" de Washington, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha afirmado que "sigue de cerca" del caso.