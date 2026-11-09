EEUU subraya ante el nuevo presidente de Paraguay su "compromiso" con el país tras la destitución de Peña

En el centro de la imagen, Pedro Alliana, presidente de Paraguay - Stringer/dpa

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha felicitado al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el puesto el pasado viernes tras la destitución de su predecesor, Santiago Peña, en un 'impeachment' del Congreso por el escándalo financiero de Ueno Bank.

El contacto tuvo lugar este domingo, según ha indicado en un breve comunicado el portavoz de la cartera diplomática, Tommy Pigott, con el objetivo de "reafirmar el compromiso de Estados Unidos con una asociación sólida y duradera con el pueblo paraguayo".

Alliana asumió la Presidencia poco después de que el Congreso despojara a Peña de su puesto en un juicio político. El exmandatario, que había presentado su renuncia poco antes, se encuentra en prisión provisional por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales de Peña, que colapsó y fue intervenida por el Banco Central tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos y, por lo tanto, por su incapacidad para proteger los depósitos de millones de sus clientes.

Cabe recordar, en clave internacional, que la Administración Trump ha forjado estrechos vínculos con el ejecutivo de Peña, de corte favorable a los intereses empresariales.

Además, Peña firmó en marzo de este año el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, o SOFA, por sus siglas en inglés, con Estados Unidos, que habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para realizar actividades relacionadas con la visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.

El mes pasado, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se reunió con Peña en Asunción y señaló que Paraguay desempeña un papel fundamental en la región para la diplomacia estadounidense, en un contexto en el que Trump busca estrechar lazos con América Latina.