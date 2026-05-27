EEUU tacha de "total invención" el borrador de acuerdo para reabrir Ormuz que daría a Irán el control del paso

Un destructor de la Armada de EEUU participa en el cierre perimetral del paso de Ormuz. - Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha tachado este miércoles de "total invención" el marco para el acuerdo que, según informaciones de medios oficiales iraníes, estarían negociando Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y que daría a Irán el control del estratégico paso.

Después de que medios iraníes hayan desvelado los puntos clave del memorando que estarían negociando las partes para poner fin al cese de las hostilidades, una cuenta afiliada a la Casa Blanca ha señalado que las informaciones procedentes de medios estatales iraníes "no son verdaderas" y el memorando publicado en estos medios es una "total invención". "Nadie debería creer en lo que los medios estatales sacan", ha zanjado.

El marco para el acuerdo hecho público por medios iraníes indica que el tránsito en Ormuz podrá normalizarse en el plazo de un mes tras la firma del acuerdo, y mientras Estados Unidos se ha comprometido a levantar el bloqueo naval, Irán restablecería el número de buques comerciales que transitan por la zona a los niveles anteriores a la tensión en el plazo de un mes.

De todos modos, la información sobre el borrador añade puntos polémicos como que la gestión y la ruta de los buques se llevarán a cabo con Irán y en cooperación con Omán, lo que 'de facto' otorga el control a Teherán sobre el paso.

Igualmente, señala que Estados Unidos se ha comprometido a retirar sus fuerzas militares de la periferia de Irán, aunque queda por negociar el alcance de esta medida, teniendo en cuenta que el Ejército estadounidense tiene bases y presencia en varios países de las región.

Un acuerdo definitivo debería ratificarse en el plazo de 60 días en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, añade la información publicada por medios estatales iraníes, que recalcan que la República Islámica no tomará ninguna medida sin una "verificación tangible".

Teherán afirma que el foco de las conversaciones con Washington "es poner fin a la guerra" y en esta etapa de las negociaciones no se discuten "detalles sobre el programa nuclear". Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, Estados Unidos e Irán han llegado a una conclusión sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión", pero ha descartado que las negociaciones puedan culminar de forma inmediata.