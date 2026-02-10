EEUU traspasará a manos europeas dos puestos de mando en una "nueva distribución" de responsabilidad en la OTAN

Archivo - Bandera de la OTAN - Daniel Naupold/dpa - Archivo

Los miembros europeos de la Alianza "jugarán un papel más destacado en el liderazgo militar" de la organización transatlántica

MADRID/BRUSELAS, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha alcanzado un acuerdo sobre "una nueva distribución" en los puestos de responsabilidad en la estructura de mando de la Alianza, una remodelación que incluirá un "papel más destacado" de los países europeos, que asumirán el control de al menos dos mandos conjuntos actualmente en manos de Estados Unidos.

"Los aliados han acordado una nueva distribución de la responsabilidad de oficiales de alto rango en la Estructura de Mando de la OTAN en la que aliados europeos, incluidos los miembros más recientes, jugarán un papel más destacado en el liderazgo militar de la Alianza", han dicho fuentes de la OTAN a Europa Press.

Así, estas fuentes han recalcado que "habrá más detalles a su debido momento", antes de agregar que "esta decisión tiene relación con la planificación para las futuras rotaciones", sin especificar por ahora qué puestos de mando pasarían de manos estadounidenses a europeas en el marco de esta reconfiguración.

En este sentido, fuentes del Pentágono han trasladado a Europa Press que se ha acordado la transferencia a manos europeas del Centro de Mando Conjunto de la OTAN en Norfolk, en el estado estadounidense de Virginia, y el Centro de Mando Conjunto en la ciudad italiana de Nápoles.

"La decisión de transferir el mando del JFC de Nápoles y el JFC de Norfolk a oficiales de naciones aliadas de la OTAN ha sido adoptada de forma conjunta entre todos los aliados", han recalcado estas fuentes, que han sostenido que "esta decisión refuerza la alianza al mostrar liderazgo europeo en la defensa europea y fortalecer las capacidades defensivas europeas".

Este acuerdo llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara que las naciones del continente asuman más responsabilidad en su propia seguridad. Además, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, desvelada a finales de 2025, recoge que "los días de Estados Unidos sujetando el orden mundial como Atlas han terminado".

"Contamos con decenas de naciones ricas y sofisticadas entre nuestros muchos aliados y socios, quienes deben asumir la responsabilidad principal sobre sus regiones y contribuir mucho más a nuestra defensa colectiva", afirma el documento.

Trump ha presionado a los miembros de la OTAN para que eleven el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el citado documento recoge que Washington "organizará una red para compartir las cargas". "Esta postura garantiza que la carga es compartida y que estos esfuerzos se benefician de una legitimidad más amplia", zanja.