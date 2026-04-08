Egipto describe como "positivo" el alto el fuego en Irán y pide aprovechar una "oportunidad crucial" para la paz

Archivo - El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, durante una rueda de prensa en El Cairo en enero de 2025 (archivo) - Andreas Louciades/Cyprus PIO/dpa - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Egipto ha aplaudido este miércoles el anuncio sobre un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y ha afirmado que se trata de un paso "positivo" de cara a "preservar la seguridad, la estabilidad y los recursos de los pueblos de la región y el mundo en su conjunto".

"Egipto aplaude el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su aprobación a la suspensión de operaciones militares en la región durante dos semanas", ha dicho el Ministerio de Exteriores egipcio a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Este paso por parte de Estados Unidos es considerado un hecho significativo y positivo de cara a lograr la deseada desescalada, contener la escalada y preservar la seguridad, la estabilidad y los recursos de los pueblos de la región y el mundo en su conjunto", ha explicado.

Así, ha subrayado que la decisión de Estados Unidos y "la respuesta de Irán" suponen "una oportunidad crucial que debe ser aprovechada para allanar el camino a las negociaciones, la diplomacia y el diálogo constructivo", antes de agregar que El Cairo "siempre ha abogado" por "resolver las disputas pacíficamente y evitar el uso de la fuerza".

"Esto contribuirá a reducir la escalada, poner fin a la guerra, lograr seguridad y estabilidad regional e internacional, y evitar que los pueblos de la región y del mundo sufran más", ha esgrmido, motivo por el que ha hecho hincapié en la importancia de avanzar a partir de este paso a través de un "compromiso total" con el alto el fuego y "el respeto a la libertad de la navegación internacional".

En esta línea, ha mostrado su apoyo a "todas las iniciativas destinadas a lograr paz y seguridad" y ha incidido en la importancia de "respetar la soberanía, unidad e integridad territorial" de los países árabes del golfo Pérsico y Jordania. "Cualquier acuerdo que se alcance en las próximas negociaciones deberá tener en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de los estados hermanos del Golfo", ha apostillado.