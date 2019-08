Egipto identifica al responsable del atentado con coche bomba en El Cairo

Actualizado 08/08/2019 23:40:11 CET

05 August 2019, Egypt, Cairo: Firefighters extinguish a fire after an explosion in front of the National Cancer Institute. According to Health Ministry, at least 17 people died and 26 injured. Photo: Oliver Weiken/dpa - Oliver Weiken/dpa

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Egipto ha identificado este jueves al responsable del atentado con coche bomba ejecutado el lunes en el centro de la capital del país, El Cairo, que se saldó con al menos 20 muertos.

El Ministerio del Interior ha indicado que el responsable fue Abdelrahman Jaled Mahmud, de 24 años y presunto integrante del grupo armado Hashm, al que las autoridades acusan de estar vinculado con la organización islamista Hermanos Musulmanes.

Así, ha subrayado que la identidad del terrorista ha sido confirmada a través de pruebas de ADN de los restos humanos hallados en el lugar de la explosión, según ha informado el diario local 'Al Ahram'.

El Ministerio ha detallado que las autoridades emitieron en 2018 una orden de arresto contra Mahmud en el marco de un caso por terrorismo.

El Gobierno dijo el lunes que el coche bomba estalló frente al Instituto Nacional del Cáncer de Egipto cuando se dirigía a perpetrar un atentado contra otro objetivo y después de colisionar con un vehículo.

Por otra parte, las autoridades de Egipto han anunciado la muerte de 17 presuntos terroristas durante una operación llevada a cabo el domingo en la provincia de Fayum, ubicada en los alrededores de la capital, El Cairo.

El Ministerio del Interior ha indicado que la operación fue lanzada contra el grupo Hashm y se saldó con decenas de heridos, según ha recogido el citado diario.

El grupo Hasm, considerado como una formación terrorista por Egipto, ha reclamado la autoría de varios atentados ejecutados contra las fuerzas de seguridad en los últimos meses.