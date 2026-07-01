Ejecutado un hombre en Gaza que supuestamente colaboraba con Israel

Archivo - Palestinos en el funeral del líder del brazo militar de Hamás sIzz al Din al Haddad, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles la ejecución de hombre por supuestamente colaborar con las autoridades de Israel, incluyendo el ataque mortal contra el que fuera líder del brazo militar del grupo palestino Izz al Din Haddad, en mayo.

Las fuerzas de seguridad vinculadas a Hamás han ejecutado a un hombre que responde a las iniciales M.M. y que describen como "colaborador" con Israel, según han señalado en una nota difundida a través del diario 'Filastin'.

Así, han justificado su ejecución por "su responsabilidad en el asesinato del jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam Izz al Din Haddad y su participación en otros asesinatos y masacres en la Franja de Gaza".

Igualmente, han advertido de que la ejecución es el "destino" de todas aquellas personas que colaboren con la "ocupación y de quienes se alinean con sus planes para socavar la firmeza y unidad" del pueblo palestino.

"Hacemos un llamamiento a todos aquellos que se han desviado del camino y han ligado su destino a la ocupación para que regresen al seno de la nación antes de que sea demasiado tarde y se entreguen a las fuerzas de seguridad de la Resistencia (Hamás)", han agregado.

Haddad murió junto a su esposa y su hija en un ataque de Israel contra de Gaza, en el norte de la Franja, el pasado 15 de mayo.