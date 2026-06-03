Ejecutado en Irán un hombre condenado por matar a puñaladas a un agente durante las últimas protestas

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por matar a puñaladas a un agente de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales registradas entre finales de diciembre y principios de febrero.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, el ajusticiado fue sentenciado por matar en enero al mayor Mohamad Yavad Bajshian en la ciudad de Hamedán, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre el caso.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció el 22 de mayo la ejecución de cerca de 35 personas en Irán desde el inicio de la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y tildó de "inaceptable" que "las autoridades iraníes instrumentalicen el conflicto para seguir reprimiendo la disidencia".

Las autoridades iraníes han confirmado más de 3.100 muertos en las protestas --entre ellos 600 "terroristas" y más de 2.400 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad-- y han responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el 5 de abril que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades, lo que llevó a Teherán a subrayar que estas palabras suponen un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.