Ejecutados dos hombres acusados de atacar una instalación militar en Teherán durante las protestas de enero

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades iraníes han anunciado la ejecución de dos individuos a los que han señalado como "agentes enemigos" por su presunta implicación en un ataque contra una instalación militar durante las protestas antigubernamentales registradas en enero, que se saldaron con más de 3.000 muertos.
Estas dos personas han sido identificadas como Mohammad Amin Biglari y Shahin Vahedparast. Según la información recogida por la agencia de noticias Fars, ambos fueron acusados de atacar una instalación con carácter militar en Teherán, donde presuntamente participaron en "actos de sabotaje" que ocasionaron daños materiales e incendios. Asimismo, habrían intentado acceder a un depósito de armas con el objetivo de sustraer armamento.
Las autoridades iraníes han apuntado que, durante los citados disturbios, "algunos elementos enemigos intentaron ingresar a un lugar militar y, robando armas y equipos militares, llevar a cabo una masacre masiva de la gente".
En este contexto, las fuerzas de seguridad identificaron como objetivos potenciales diversas infraestructuras consideradas sensibles, entre ellas comisarías, bases de la milicia Basij y otras instalaciones restringidas. Estos y "otros lugares militares prohibidos" fueron "puntos sensibles a los que los terroristas intentaron infiltrarse, pero no tuvieron éxito", han indicado fuentes oficiales citadas por la misma agencia.
La ejecución de los dos condenados se ha producido tras completarse el proceso judicial y confirmarse la sentencia contra ellos en última instancia. Ello se ha dado a conocer después de que las autoridades iraníes ejecutasen este sábado en Teherán a otros dos opositores, acusados de llevar a cabo encargos para los "enemigos" del país.