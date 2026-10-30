El Ejército de la coalición para Yemen acusa a los hutíes de usar gases tóxicos en Taiz

Archivo - Imagen de archivo de un hutí en una manifestación en Saná, Yemen - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de la coalición reconocida internacionalmente para Yemen lideradas por Arabia Saudí han denunciado que la milicia rebelde de los hutíes habría empleado proyectiles con sustancias tóxicas en los frentes de la ciudad de Taiz, provocando asfixia y pérdida de conocimiento a civiles.

A través de un comunicado difundido por su portavoz, el coronel Majid al Nuzaili, la institución militar ha asegurado que aborda estos informes de campo con la "máxima seriedad" y ha urgido a poner en marcha una investigación internacional inmediata para determinar la naturaleza de los componentes químicos utilizados, documentar sus efectos e identificar la procedencia y a las partes implicadas en su suministro.

El Ejército yemení ha enmarcado este episodio en la escalada de violencia sostenida por los insurgentes contra la población de Taiz, que incluye ataques de francotiradores, bombardeos indiscriminados contra zonas residenciales y el bloqueo que impide el acceso de agua, alimentos y medicinas.

En este sentido, las autoridades han advertido a los hutíes contra el uso de métodos de combate prohibidos y han ratificado que proteger a los ciudadanos y romper el cerco es una obligación constitucional frente a la que adoptarán todas las medidas necesarias.

Asimismo, las Fuerzas Armadas han instado a la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos internacionales competentes a asumir sus responsabilidades para frenar las violaciones de la milicia, exigir la apertura de rutas humanitarias y velar por que los responsables de estos ataques no queden impunes.

La zona es escenario de intensos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales yemeníes y los rebeldes hutíes por el control del litoral occidental del país, tras la ofensiva que los insurgentes lanzaron el 3 de septiembre contra el Ejecutivo reconocido internacionalmente. Un mes más tarde, a principios de octubre, la coalición internacional encabezada por Riad anunció una amplia contraofensiva orientada a recuperar el terreno perdido y progresar hacia Saná, la capital bajo dominio rebelde desde 2014.

La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este jueves de que la prolongada crisis humanitaria en Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, se ha agravado drásticamente desde principios de octubre, acusando a las fuerzas rebeldes hutíes de completar el cerco sobre la urbe y bloquear su principal ruta de suministro hacia Adén. Según la ONG, esta privación de alimentos, agua y medicinas podría constituir un crimen de guerra al utilizar la inanición de la población como método de combate.