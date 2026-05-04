El Ejército de EEUU "apoyará" la iniciativa "humanitaria" de Trump para sacar buques atrapados por el cierre de Ormuz

Archivo - Un portaaviones de Estados Unidos durante la operación Furia Épica. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mc2 Tajh Payne/U.S Navy

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado que desde este lunes, 4 de mayo, prestará su "apoyo" al 'Proyecto Libertad', iniciativa "humanitaria" anunciada minutos antes por el presidente norteamericano Donald Trump en aras de facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre Washington e Irán.

"Las fuerzas del CENTCOM comenzarán a prestar apoyo al Proyecto Libertad el 4 de mayo, con el fin de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz", ha indicado el referido mando en un mensaje publicado en redes sociales con relación a esta misión que, han asegurado, ayudará a los buques mercantes que deseen transitar libremente" por dicho "corredor comercial internacional" por el cual circulaba habitualmente cerca de la cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, combustible y fertilizantes.

El respaldo del Mando Central estadounidense a esta iniciativa, según ha defendido el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, es "esencial para la seguridad regional y la economía mundial" al tiempo que se mantiene el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. Para ello, serán utilizados destructores lanzamisiles, más de un centenar de aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.

Cabe recordar que la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva iniciativa en colaboración con la cartera de Defensa a fin de "mejorar la coordinación y el intercambio de información entre socios internacionales en apoyo de la seguridad marítima en el estrecho".

Con relación al referido anuncio del inquilino de la Casa Blanca sobre las embarcaciones atrapadas en el enclave que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, Irán ya se ha pronunciado a través del presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, Ebrahim Azizi, quien en un mensaje en redes ha advertido que "cualquier injerencia" norteamericana en el "nuevo régimen marítimo" de Ormuz será considerado como una violación del alto el fuego.