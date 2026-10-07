El Ejército de EEUU fija para el 3 de diciembre el fusilamiento del psiquiatra militar que tiroteó Fort Hood en 2009

Archivo - Un monumento improvisado con pequeñas banderas junto a la puerta principal de Fort Hood, en Texas. - Sgt. Ken Scar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Ejército de Estados Unidos ha fijado para el próximo 3 de diciembre la ejecución por fusilamiento del ex comandante y psiquiatra militar Nidal Malik Hasan, condenado a la pena capital por asesinar a trece personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, en Texas en el año 2009.

Según la orden de ejecución difundida por el secretario del Ejército en funciones, Adam Telle, el ajusticiamiento tendrá lugar a las 13.00 horas (hora local) en las propias instalaciones de Fort Hood, el mismo escenario donde tuvo lugar la masacre. El documento oficial especifica que la ejecución se llevará a cabo mediante un pelotón de fusilamiento y estará a cargo del comandante del Cuartel Disciplinario de Estados Unidos, culminando así un fallo que recibió la aprobación definitiva del presidente del país, Donald Trump, el 2 de octubre de 2025.

La confirmación de la fecha y el lugar exacto pone fin a un largo proceso judicial y militar que se ha prolongado durante casi 17 años. El 5 de noviembre de 2009, Hasan abrió fuego contra soldados desarmados en la que era entonces la mayor base militar del país mientras gritaba 'Allahu Akbar' (transliteración al inglés de la expresión 'Alá es grande' en árabe). El tirador, un estadounidense musulmán, quedó parapléjico a raíz de las heridas de bala que recibió por parte de las fuerzas de seguridad al ser reducido.

La firma de esta orden por parte de Telle materializa el anuncio previo realizado por el Departamento de Defensa, después de que el actual jefe del Pentágono, Pete Hegseth, recomendara formalmente aplicar la pena de muerte por fusilamiento contra Hasan, a quien el Gobierno estadounidense ha catalogado oficialmente en sus comunicaciones como un "terrorista" y "yihadista".