El Ejército de EEUU mata a dos personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

Archivo - Ataque de EEUU contra una "narcolancha" a 23 de octubre de 2025. Imagen de archivo - DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han sido asesinadas este miércoles en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra una embarcación a la cual, como en ocasiones anteriores, ha atribuido actividades relacionadas con el narcotráfico mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental.

Así lo ha anunciado el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ha alegado en una publicación en redes sociales que "la información de Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental" y que "participaba en operaciones de narcotráfico".

De este modo, han perdido la vida dos hombres a los cuales el órgano castrense ha descrito como "narcoterroristas", quienes supuestamente tripularían la embarcación "operada por organizaciones terroristas designadas". Por contra, el Comando Sur no ha lamentado ninguna víctima entre sus uniformados.

Esta acción militar llevada a cabo por la fuerza operativa 'Lanza del Sur' bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, eleva a al menos 204 personas el número de víctimas mortales derivadas de las operaciones antidroga que lidera el Comando Sur contra los cárteles de la droga que Estados Unidos ha designado como "organizaciones terroristas".

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado esta clase de actuaciones al considerar que Washington está cometiendo asesinatos extrajudiciales sin que la Casa Blanca haya presentado "ni una prueba" de que las víctimas hayan cometido delitos, ni identificado un solo nombre entre los fallecidos, como ha advertido la ONG Amnistía Internacional.