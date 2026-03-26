El Ejército de Irán advierte de que una ofensiva terrestre "sería más peligrosa y costosa para el enemigo"

Archivo - Maniobras conjuntas del Ejército de Irán y la Guardia Revolucionaria (archivo) - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha advertido este jueves de que una operación terrestre por parte de Estados Unidos e Israel sería "más peligrosa y costosa para el enemigo", en medio de la ofensiva aérea lanzada el 28 de febrero contra el país asiático, iniciada en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Una guerra terrestre sería más peligrosa y costosa para el enemigo", ha dicho el comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército, Alí Yahanshahi, quien ha afirmado que "cada centímetro de la geografía iraní está protegida por la vigilancia y preparación de los guerreros".

Así, ha subrayado que "todos los movimientos del enemigo en las fronteras son monitorizados" y ha agregado que las tropas de Irán "están preparadas para todos los escenarios", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Yahanshahi ha hecho hincapié en que "los hijos de la nación que son parte del Ejército permanecen firmes y perseverantes en las líneas de frente de la defensa y aplastarán al enemigo, con ayuda de Dios".

Durante la jornada del miércoles, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió de la existencia de un plan por parte de Estados Unidos e Israel, "con apoyo de un país de la región", para ocupar una de las islas iraníes en el sur del país.

"Según datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región, están preparando una operación para ocupar una de las islas iraníes", dijo, en aparente referencia a Jark o las islas de Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor, en disputa desde hace años con Emiratos Árabes Unidos (EAU). "Si dan algún paso, toda la infraestructura vital de ese país de la región será blanco de ataques implacables y sin restricciones", amenazó.

Fuentes del Pentágono confirmaron el miércoles a Europa Press que Estados Unidos desplegará en Oriente Próximo a elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate, en medio de informaciones en medios estadounidenses sobre posibles planes para invadir Jark, de importancia estratégica para la navegación en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.