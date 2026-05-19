El Ejército de Irán amenaza con "abrir nuevos frentes" si EEUU reactiva su ofensiva

Archivo - Lanzamiento de un dron por parte del Ejército de Irán durante unas maniobras (archivo) - Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha amenazado este martes con "abrir nuevos frentes" en caso de que Estados Unidos e Israel reactivan su ofensiva contra el país, lanzada por sorpresa el 28 de febrero, en medio del alto el fuego en vigor alcanzado el 8 de abril, prorrogado en varias ocasiones por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha puesto en numerosas ocasiones sobre la mesa un reinicio de los ataques si no hay un acuerdo que le satisfaga.

"Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra el querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él, con nuevas herramientas y métodos", ha dicho el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, que ha subrayado que "la República Islámica de Irán no puede ser cercada o derrotada".

Así, ha ensalzado la presencia de iraníes en las movilizaciones convocadas para apoyar a las autoridades y ha recalcado que "son un factor importante a la hora de derrotar los planes del enemigo y elevar la motivación y la moral de las Fuerzas Armadas de Irán", según ha recogido la agencia iraní de noticias ISNA.

Las palabras de Akraminia llegan después de que Trump asegurara el lunes en un comunicado publicado en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para este martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar.

Trump afirmó que había tomado esta decisión ante la posibilidad de que Washington y Teherán alcancen "un acuerdo que será muy aceptable para Estados Unidos y también para todos los países de Oriente Próximo", sin más detalles al respecto y sin que Irán se haya pronunciado sobre avances en las negociaciones, mediadas por Pakistán.