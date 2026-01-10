El Ejército de Irán asegura que "protegerá los intereses nacionales" contra la "conspiración" escondida en las protestas

El comandante en jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha asegurado este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular la "conspiración" orquestada por Estados Unidos e Israel, denuncia, que ha convertido las protestas de principios de semana en una ola de disturbios en todo el país.

"El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país", ha denunciado el Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias semioficial Tasnim.

"El Ejército de la República Islámica de Irán llama a la nación iraní a frustrar los complots del enemigo manteniendo la vigilancia y la inteligencia nacionales y, manteniendo al mismo tiempo la unidad y la cohesión", añade el comunicado.

La agencia ha confirmado la muerte de dos efectivos de seguridad en las últimas horas en la ciudad de Shushtar, en el suroeste del país, y del activista progubernamental Farajolá Shushtari, el hijo del general de la Guardia Revolucionaria Nur Ali Shushtari, muerto en 2009 en un atentado suicida de la organización separatista baloche Movimiento de Resistencia Popular de Irán. También han confirmado un incendio provocado en la mezquita Al Zahra, en la provincia de Kermán.

En lo que concierne a cifras de víctimas, la ONG HRANA (Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos), con sede en Estados Unidos, estima que al menos 65 personas han muerto y 2.311 han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán protestaron por la crisis monetaria y el empeoramiento de las condiciones de vida. Desde entonces, las manifestaciones se han extendido por todo el país.

Treinta y ocho de las víctimas mortales se identificaron en las provincias de Chaharmahal y Bajtiari, Ilam, Kermanshah y Fars, en el centro y oeste de Irán, según el grupo de Activistas de Derechos Humanos. Fuentes médicas, no obstante, aseguraron este pasado viernes a la revista estadounidense 'Time' que la cifra de manifestantes fallecidos ronda los 217.

REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

En medio de esta situación, la Cámara de Comercio de Teherán ha querido llamar a la calma y asegurado que este próximo domingo comenzará una operación de "distribución generalizada de combustible" en el mercado.

"Hemos tenido escasez durante un tiempo pero estamos a punto de resolverla", ha hecho saber la cámara en un comunicado recogido por la agencia Tasnim en su cuenta de X.

"Las necesidades de las personas están adecuadamente satisfechas y hay bienes de sobra en el mercado", ha añadido.