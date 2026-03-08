El Ejército iraní asegura que ha destruido cuatro radares THAAD en sus ataques a las bases del Golfo

Archivo - Sistema antimisiles Defensa Terminal para Zonas de Alta Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) - LOCKHEED MARTIN - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado que ha destruido en las últimas horas los radares de cuatro sistemas antiaéreos THAAD en varios ataques a bases de Irak, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

"Durante las operaciones para suprimir las defensas antimisiles enemigas en la región, cuatro radares ultraavanzados del sistema estadounidense THAAD han sido atacados y destruidos", ha hecho saber el Ejército en un comunicado publicado por los medios iraníes.

El sistema THAAD (Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, por sus siglas en inglés) está formado por una batería de misiles acompañada de un radar transportable y representa una de las más importantes líneas de defensa frente a ataques aéreos como los que Irán está desencadenando en la región en represalia por los bombardeos de EEUU e Israel que comenzaron la semana pasada.

El Ejército iraní asegura a este respecto que los radares han sido alcanzados en las bases de Al Ruba (Irak), Al Ruwais (en Emiratos Árabes Unidos), Al Jarj (Arabia Saudí) y Al Azraq (Jordania) en las últimas 24 horas.

Los radares del sistema estadounidense THAAD proporcionaban información en tiempo real a la red de escudos de defensa antimisiles israelí y estadounidense pero ahora, dados los "graves daños a la red de alerta temprana del enemigo, la sirena de alerta en los territorios ocupados sonará en el momento en que impacten los misiles", ha asegurado el Ejército.