Irán tacha de "error estratégico" que la UE designe a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha calificado de "grave error estratégico" la decisión de este jueves de la Unión Europea de designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní y ha acusado a los Veintisiete de "avivar las llamas".

"Dejando de lado la flagrante hipocresía de su indignación selectiva (no tomar ninguna acción en respuesta al genocidio de Israel en Gaza y, sin embargo, apresurarse a 'defender los Derechos Humanos' en Irán), el truco de relaciones públicas de Europa busca principalmente ocultar que es un actor en grave declive", ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales.

Araqchi ha señalado que la "postura actual de la UE es profundamente perjudicial para sus propios intereses" ante una hipotética "guerra total" en la región, aludiendo a una posible intervención militar por parte de Estados Unidos.

En este sentido, ha indicado que el continente se vería "enormemente afectado" por los efectos "colaterales" de un eventual conflicto, especialmente por el aumento de los precios de la energía. "Los europeos merecen algo mejor que lo que sus gobiernos tienen para ofrecer", ha aseverado.

Por su parte, el Ejército de Irán ha calificado de "irresponsable" la designación por parte de la UE, afirmando que se trata una medida "infundada" y que carece de "toda racionalidad", según ha recogido la agencia de noticias iraní Mehr.

"La acción irracional, irresponsable y odiosa de la Unión Europea se ha llevado a cabo sin duda en obediencia ciega a las políticas dominantes e inhumanas de Estados Unidos y el régimen sionista", ha subrayado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.

Esta decisión "refleja la hostilidad y el resentimiento de los dirigentes europeos hacia la noble nación iraní, las Fuerzas Armadas y la seguridad e independencia de Irán", mientras que también supone una "clara violación de las leyes y regulaciones internacionales, la Carta de Naciones Unidas y el principio indiscutible de respeto a la soberanía nacional".

"¿Cómo puede la Unión Europea, con total descaro, acusar a una poderosa institución antiterrorista para complacer al (presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu, líderes mundiales del terrorismo", se ha cuestionado.

En este sentido, ha reiterado que la Guardia Revolucionaria ha liderado "la lucha contra grupos terroristas como Estado Islámico o la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán", lo que representa una "clara evidencia del papel incomparable de esta institución revolucionaria para garantizar la paz y la seguridad regionales".

Esto se produce después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya anunciado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han cerrado un acuerdo político para designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.

Tras el cambio de opinión de Francia --uno de los países más escépticos en un primer momento--, y de España, que hasta este miércoles no dijo que apoyaría la medida, se ha ido allanando el camino a lo largo de los últimos días para que finalmente se haya alcanzado un consenso en la definición como terrorista de este grupo paramilitar, encuadrado en el aparato represivo iraní.

REACCIÓN DE ISRAEL

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha aplaudido la decisión, catalogándola de "importante" e "histórica", y ha afirmado que supone "un duro golpe" en la "legitimidad de este régimen asesino y opresor".

Saar ha argumentado así que "el principal actor en la propagación del terror y el debilitamiento de la estabilidad regional ha sido llamado por su nombre". "Designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista frustrará y criminalizará sus actividades en Europa", ha celebrado.

El ministro israelí ha indicado que esto "supondrá un importante golpe económico para una organización que controla una gran parte de la economía del régimen iraní y envía un mensaje importante a los valientes hombres y mujeres de Irán que luchan por su libertad".