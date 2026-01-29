El Ejército de Israel acepta el balance de muertos de las autoridades de Gaza en la ofensiva en la Franja

Un grupo de personas llora a sus familiares muertos por los ataques de Israel, en la localidad gazatí de Jan Yunis. - Europa Press/Contacto/Mohammed Salama

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dado como buenas la cifra de más de 71.600 fallecidos publicada por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza por primera vez desde el inicio de la ofensiva que emprendió sobre el enclave palestino tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Las FDI han señalado que están analizando cuántos combatientes y civiles engloban estas cifras, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

Según el último balance publicado este miércoles por las autoridades sanitarias gazatíes, son 71.667 los muertos y 171.343 los heridos como consecuencia de los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino.

Estas cifras son susceptibles de ser incluso aún mayores, pues en cada parte ofrecido por el Ministerio de Salud se resalta que son muchas las víctimas que continúan atrapadas bajo los escombros o en áreas a las que no pueden acceder por imposición de las tropas israelíes. El recuento no incluye a quienes murieron de hambre o enfermedades como consecuencia de la grave crisis humanitaria.