El Ejército de Israel admite haber alcanzado un hospital durante los ataques del lunes contra Tiro (Líbano)

Archivo - Un hombre camina por una calle de Tiro, en Líbano, tras un ataque ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han admitido este martes haber alcanzado "indirectamente" un hospital situado en las inmediaciones de sus objetivos militares durante los ataques del lunes contra posiciones del partido-milicia chií Hezbolá en zonas del sur de la ciudad libanesa de Tiro.

Así, han apuntado a que el centro médico ha sufrido daños de forma "inadvertida" durante los ataques. "Análisis preliminares indican que, como consecuencia del ataque, un hospital de la zona sufrió daños. Cabe destacar que el hospital no era el objetivo del ataque y que, al parecer, se vio afectado de forma accidental a raíz de los ataques", ha indicado el Ejército en un comunicado.

En este sentido, ha acusado nuevamente a Hezbolá de "situarse sistemáticamente entre la infraestructura civil y los centros de población", así como de "colocar su infraestructura cerca de instituciones médicas". "Esto pone en peligro la vida de pacientes, personal médico y civiles de la zona, en violación del Derecho Internacional", ha afirmado.

Además, ha recalcado que las fuerzas israelíes "operan exclusivamente contra la organización terrorista Hezbolá" y "actúan en la medida de lo posible para minimizar los daños a infraestructuras civiles, instituciones médicas y personal sanitario".

Las autoridades libanesas sitúan en cuatro los muertos y en 127 los heridos, entre los cuales hay 39 trabajadores del hospital Yabal Amel, el cual recibe apoyo de la organización Médicos Sin Frontetas (MSF), que ha condenado los ataques. El centro ha sufrido graves daños en sus alas de radiología, cuidados intensivos y quirófanos, lo que ha obligado a parte del equipo a trasladar "urgentemente a la mitad de los pacientes que quedaban en cuidados intensivos a otra sala, con el fin de garantizar su seguridad".

El Ministerio de Sanidad ha elevado a más de 3.450 los muertos y 10.500 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, cuando retomó los enfrentamientos contra Hezbolá a pesar del alto el fuego que se encontraba en vigor desde mediados de abril.