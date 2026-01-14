El Ejército de Israel anuncia la muerte de seis "terroristas" en un enfrentamiento en el sur de Gaza

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de seis presuntos terroristas en un enfrentamiento registrado el martes en la localidad de Rafá, situada en el sur de la Franja de Gaza, en lo que ha descrito como "una violación del alto el fuego" en vigor desde el 10 de octubre de 2025 a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Así, ha indicado en un comunicado que los militares "eliminaron a seis terroristas durante un intercambio de disparos", antes de agregar que "se hallaron varias armas en posesión de los terroristas eliminados", sin pronunciarse sobre el grupo al que pertenecerían los sospechosos.

El Ejército israelí afirmó en un primer momento que había "identificado" a "seis terroristas armados" en una zona en el oeste de Rafá situada cerca de la 'línea amarilla', a la que se replegaron las tropas de Israel en el marco del citado acuerdo con Hamás.

"Tras la identificación, carros de combate llegaron al lugar y dispararon contra los terroristas. Los terroristas abrieron fuego contra los soldados y estalló un intercambio de disparos, incluidos bombardeos, que se saldaron con la eliminación de dos de los terroristas", dijo.

Sin embargo, con el último comunicado da por muertos a todos los sospechosos implicados en el suceso, sin que Hamás se haya pronunciado. El grupo ha denunciado en numerosas ocasiones los ataques y bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego, si bien Israel argumenta que actúa contra "terroristas" que ponen en peligro a sus tropas.