El Ejército de Israel ataca un colegio supuestamente utilizado por Hezbolá "para lanzar ataques" desde Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque israelí contra el sur de Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este viernes de que ha atacado un colegio situado en el sur de Líbano desde el que, supuestamente, miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá "lanzaban ataques" contra territorio israelí, en una "clara violación del Derecho Internacional".

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que "operativos de Hezbolá han estado lanzando cohetes desde una escuela del sur de Líbano", unos ataques perpetrados recientemente mediante el "uso de sistemas de lanzamiento ocultos" en la citada infraestructura civil.

Así, han adjuntado un vídeo de los supuestos lanzamientos, registrados en la localidad de Chehabiyé, en Tiro, donde "se puede ver claramente la señal térmica que deja el sistema de lanzamiento" y su "traslado en tiempo real al perímetro del colegio".

"El lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá desde un colegio es una clara violación del Derecho Internacional. El Ejército ha golpeado la infestrauctura para retirar la amenaza que esto suponía para el Estado de Israel", han zanjado.

Hezbolá ha afirmado durante los últimos días que seguirá atacando objetivos en Israel en respuesta a los bombardeos israelíes contra el país y mientras Líbano no sea incluido en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas pactado el martes entre Estados Unidos e Irán.