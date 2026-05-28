El Ejército de Israel lanza "un ataque de precisión" contra Beirut, la capital de Líbano

Edificio bombardeado por el Ejército de Israel en la capital de Líbano, Beirut, el 7 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ejecutado este jueves "un ataque de precisión" contra la capital de Líbano, Beirut, a pesar del alto el fuego en vigor desde abril y sin que por ahora haya informaciones sobre el objetivo, si bien medios libaneses apuntan a que podría tratarse de un comandante del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que no se ha pronunciado sobre el bombardeo.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado ataques de precisión en Beirut", ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado. El bombardeo ha alcanzado un edificio residencial en Chueifate, en el sur de Beirut, según el diario 'L-Orient-Le Jour', que apunta a que el objetivo podría ser un comandante de la unidad de cohetes de Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.200 personas desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.