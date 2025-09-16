El Ejército de Israel lanza su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza

Palestinos frente a un edificio destruido por un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Alzaanin

Afirma que la ciudad "es una zona de combate peligrosa" y vuelve a pedir a la población que se traslade al sur

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona, en medio de las operaciones militares desatadas en el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Residentes de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X. "La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa".

Así, ha reiterado que permanecer en la ciudad "supone un peligro". "Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos", ha zanjado.

Poco antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había subrayado que "Gaza está en llamas" ante los ataques del Ejército israelí. "Las FDI están atacando con mano dura la infraestructura terrorista, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", señaló.

El Ejército israelí lleva semanas lanzando bombardeos contra la ciudad de Gaza, incluida la destrucción de decenas de torres residenciales, en la antesala de su anunciada ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad, para lo cual ha emitido órdenes de evacuación para el más de un millón de residentes.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.