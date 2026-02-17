El Ejército de Israel mata a un niño palestino en un ataque con dron en el norte de Gaza

Palestinos junto al cuerpo de un muerto por un ataque del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este martes a un niño de doce años en un ataque con dron en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el fallecido es Yusef Rasem Asaliya, cuyo cadáver ha sido trasladado al Hospital Al Shifa tras ser alcanzado por el bombardeo en Yabalia.

El Ejército israelí no se ha pronunciado de forma directa sobre el ataque, si bien ha confirmado un ataque contra "un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las tropas que operan en el norte de la Franja, de forma que supuso una amenaza inmediata para ellos".

"Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea, bajo dirección de las fuerzas sobre el terreno, eliminaron al terrorista para acabar con la amenaza", ha afirmado en un comunicado, sin más detalles sobre el suceso.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron el lunes en 603 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.063 los muertos y a 171.726 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.