El Ejército de Israel mata a un palestino en un ataque con dron en el norte de Gaza pese al alto el fuego

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un palestino en un nuevo ataque con dron perpetrado en la ciudad de Beit Lahia, en el noroeste de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo firmado en octubre entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave, que llevó aparejado un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, además del muerto en Beit Lahia, varios palestinos, entre ellos un niño, han resultado heridos además en otro ataque en Shujaia, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este incidente.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el domingo a 266 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 635 heridos y se han recuperado 548 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.